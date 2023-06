France: Disparition d’une fille de 8 ans, le plan alerte-enlèvement déclenché

La police française a déclenché le plan alerte-enlèvement après la disparition dans le Nord de Malek, âgée de 8 ans et susceptible de se trouver avec son père Jamel.

Âgée de 8 ans, Malek a les «cheveux longs, noirs, bouclés» et les «yeux noirs». AFP

Le plan alerte-enlèvement a été déclenché mercredi soir après la disparition dans la nuit de mardi à mercredi d’une fillette de 8 ans à Dunkerque (Nord), a annoncé la police judiciaire. La petite Malek est susceptible de se trouver en présence de son père Jamel, 40 ans, selon le texte diffusé par la police.

La petite fille a les «cheveux longs, noirs, bouclés» et les «yeux noirs». Son père mesure «1,84 m», a les «cheveux noirs», une «corpulence normale», porte des «tatouages sur la nuque et le poignet» et peut se trouver au volant d’une Renault Twingo verte immatriculée DM 485 GJ.

«Si vous localisez l’enfant ou le suspect, n’intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr», indique la police. Contacté par l’AFP, le parquet de Dunkerque n’a pas souhaité commenter l’affaire «pour l’instant».

Dispositif d’alerte massive

Le plan «Alerte enlèvement» est un dispositif d’alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d’un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan «Amber Alert», créé au Texas en 1996, après l’enlèvement et l’assassinat de la petite Amber Hagerman. Adopté en France en février 2006, il consiste à lancer une alerte massive en cas de rapt d’enfant mineur pour mobiliser la population dans la recherche de l’enfant et de son ravisseur.

Il n’est activé que si plusieurs critères sont réunis: il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d’information doivent permettre de la localiser. Sa précédente activation remonte au 25 mai pour l’enlèvement de la petite Eya, 10 ans, par son père en Isère. La procédure avait été levée avant que la fillette ne soit finalement retrouvée saine et sauve avec son père le lendemain au Danemark.