Disparition d’Emile: chiens et drones de nouveau déployés au Vernet

Des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains, appuyées par des drones, ont été déployées mardi au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) dans le cadre de l’enquête sur la disparition d’Emile , deux ans et demi, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Pour une durée de cinq jours

Ces recherches vont durer jusqu’au 29 juillet, a précisé de son côté une source proche de l’enquête, confirmant une information initiale de BFM TV. Les recherches vont s’effectuer sur une zone de 5 km autour du domicile des grands-parents du garçonnet et impliquent deux pilotes, un drone et six chiens du centre national cynophile de Gramat (Lot), a encore ajouté cette source.