Disparition en France: Deux mois après, toujours aucune trace du petit Emile

Deux mois après, la disparition d’Émile, deux ans et demi, dans un hameau alpin, reste inexpliquée et les enquêteurs «continuent à exploiter des pistes». Les parents, eux, se cramponnent à leur foi et n’ont «pas peur de demander à Dieu un miracle».

Le dossier est sensible, mais le procureur de la République d’Aix-en-Provence n’a «rien de significatif à dire». Pour autant, «non, l’enquête n’est pas au point mort, on continue à exploiter des pistes», assure Jean-Luc Blachon auprès de l’AFP. Refusant de «parler des actes d’investigations en cours», le magistrat rappelle cependant qu’«il y a une cellule d’investigation nationale très active» sur le dossier.

Les villageois restent taiseux

C’est ici qu’ils ont reçu, à leur demande, un journaliste de l’hebdomadaire Famille Chrétienne, pour leur première et unique prise de parole jusque-là. «On imagine forcément le pire, mais on ne peut s’empêcher d’espérer…», dit Colomban. «Cela ne nous fait pas peur de demander à Dieu un miracle…», poursuit Marie, dans ce long entretien publié fin août. «On dit souvent que Jésus nous aide à porter la Croix, mais nous, nous l’avons vraiment senti!» expliquent-ils.

Tourisme de curiosité

Chaque jour depuis le drame, ils sont allés prier à l’abri des regards dans une petite chapelle du hameau, interdit d’accès la majeure partie de l’été pour «protéger la tranquillité» de la famille et des habitants. Deux prêtres avaient le droit de passer la barrière pour dire la messe. Le lendemain de la disparition, l’un d’eux s’était présenté aux gendarmes, muni d’une valise chapelle, fermement décidé à les soutenir.

Déplorant des «témoignages malveillants dans la presse», les parents assurent dans cette interview n’avoir «rien à cacher». Ils assument «aimer la messe traditionnelle», racontent qu’ils animent la chorale polyphonique et grégorienne de La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône), où ils vivent le reste de l’année. Et ils militent au centre Charlier, dont la devise est «Dieu, Famille, Patrie», ou à l’Agrif, qui dit lutter notamment contre les «racismes antifrançais et antichrétien». Ils remercient aussi toutes les personnes qui se sont mobilisées et leur demandent de «continuer à prier».