Disparition de Lina: une autre maison passée au peigne fin

Selon BFMTV, cinq ou six enquêteurs, dont deux portaient une combinaison blanche et un masque, ont effectué des prélèvements ADN et pris des photos. Ils ont porté une attention particulière à l’extérieur de la demeure, mais ont également fouillé son intérieur. Deux voitures garées devant, une claire et une plus sombre, ont également intéressé les enquêteurs. Un fourgon d’identification criminelle a quitté la maison vers 19 h 30, sans que celle-ci ne soit mise sous scellés.