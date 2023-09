Disparition de Lina: son petit ami brise le silence

Toujours aucune trace de la jeune Lina , introuvable depuis samedi matin. L’Alsacienne de 15 ans a disparu vers 11h alors qu’elle partait prendre le train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Mardi soir lors d’une conférence de presse, la procureur de Saverne, Aline Clérot, a indiqué qu’aucune piste n’était écartée. Ce que l’on sait, c’est que deux témoins ont vu Lina alors qu’elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche depuis son domicile. «J’habite à environ 800 mètres de la maison de la maman de Lina. J’ai vu cette jeune fille qui descendait la route. Elle avait un téléphone à la main», explique à DNA Jean-Marc Chipon, ancien maire de Plaine, où vivent la disparue et sa mère.

L’ex-édile assure n’avoir rien décelé de particulier dans le comportement de l’adolescente. «Je remontais chez moi pour récupérer des affaires, j’ai laissé tourner le moteur et suis reparti aussi vite et quand je suis repassé sur la route elle n’y était plus. (…) J’imagine mal qu’un accident ait pu avoir lieu dans un si court laps de temps», ajoute-t-il. La disparition de Lina a donné naissance à un énorme élan de solidarité, en témoigne la présence de centaines de bénévoles lors de la battue de mardi. «Je suis de la vallée, alors, pour moi, c’est comme s’il s’agissait de ma fille», confie un participant au «Parisien».