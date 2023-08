Disparition d’Émile: les parents s'expriment pour la première fois

Émile est introuvable depuis le 8 juillet. DR

Qu’est-il arrivé au petit Émile? La mystérieuse disparition de ce garçonnet de 2 ans avait tenu la France en haleine au début des vacances d’été. L’enfant s’est volatilisé le 8 juillet au Haut-Vernet, un hameau des Alpes-de-Haute-Provence. Il aurait échappé à la vigilance de ses grands-parents. Malgré des recherches intensives menées dans la région, Émile reste introuvable et les enquêteurs ne disposent d’aucune véritable piste. Le 28 juillet, l’information judiciaire qui avait été ouverte initialement pour recherche des causes de la disparition a évolué en «enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraires».

«Ce changement (…) permet simplement aux magistrats instructeurs et aux services d’enquête de réaliser des actes d’enquête qui n’étaient pas autorisés dans le cadre initial», expliquait la semaine dernière au «Parisien» Jean-Luc Blachon, le procureur de la République d’Aix-en-Provence. Les parents d’Émile, eux, continuent d’espérer. Ils se sont exprimés pour la première fois dans le magazine «Famille Chrétienne», rapporte BFMTV. «On imagine forcément le pire, mais on ne peut s’empêcher d’espérer. Nous continuons à implorer le Seigneur. Nous ne tournons pas la page et nous continuons à espérer», confie Colomban.

Son épouse, Marie, explique être parfois «submergée par le chagrin et l’angoisse». «On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevés par l’espérance», souffle-t-elle. Très croyants, les parents d’Émile demandent «à Dieu un miracle» mais comptent également sur le travail des enquêteurs. «Depuis le début, ils ont fait preuve d’un grand professionnalisme et de beaucoup d’empathie», soulignent-ils.

Deux pistes ont d’ores et déjà pu être écartées par les enquêteurs: l’hypothèse que l’enfant ait pu être tombé dans une crevasse ou sur un chemin escarpé semble désormais improbable, les gendarmes ayant passé au peigne fin le territoire communal. La piste d’un enlèvement par un rapace n’est, non plus, plus d’actualité: un aigle royal – l’espèce la plus puissante dans cette région – ne peut soulever qu’un tiers de son poids. Reste notamment la piste du rôdeur délinquant sexuel, de l’accident de voiture ou de tracteur ou d’un drame intrafamilial.