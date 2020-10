Venezuela : «Disparition forcée» de trois collaborateurs de Juan Guaido

Ces «disparitions» se sont produites après le départ de Leopoldo Lopez, mentor de l’opposant Juan Guaido, vers l’Espagne, dimanche.

«Le journaliste Roland Carreño ainsi que Yeferson Sarcos et Elias Rodriguez ont disparu depuis plus de 12 heures», a tweeté le président du Parlement, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays, parmi lesquels les États-Unis. Le Collège national des journalistes (CNP) a assuré de son côté que Roland Carreño «est détenu» au siège du Service Bolivarien de Renseignement National, dans la capitale Caracas. Les autorités vénézuéliennes n’ont pas confirmé l’information.

«Des personnes très proches ont disparu»

Condamné à près de 14 ans de prison en 2015 pour incitation à la violence lors de manifestations anti-gouvernementales qui avaient entraîné la mort de 43 personnes et fait plus de 3000 blessés entre février et mai 2014, Leopoldo Lopez avait été placé en 2017 en résidence surveillée.