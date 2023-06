Sion: Disparition inquiétante dans le Domaine des îles

Les différentes parties du domaine sont ouvertes et fermées en fonction de l’avancée des recherches. La police recommande aux citoyens d’éviter le secteur, dans la mesure du possible. «Le but de cette recommandation est préventif, pour éviter l’arrivée de badauds. Si vraiment quelqu’un a l’envie de s’y rendre, le plus important est de ne pas gêner les recherches et respecter le travail des policiers sur place», poursuivent les forces de l’ordre.