Amérique latine : Disparitions au Mexique: 30 militaires arrêtés

Trente militaires de la marine mexicaine ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête sur la disparition de plusieurs personnes en 2014 à Tamaulipas (nord), a annoncé la marine nationale mexicaine.

Ces militaires dont l’identité ou le grade n’ont pas été précisés font l’objet d’une enquête pour des faits intervenus en 2014 à Nuevo Laredo, non loin de la frontière avec les États-Unis, mais le nombre de personnes disparues ou les circonstances de cette disparition n’ont pas non plus été précisées. Il s’agit de la plus importante arrestation de militaires pour des faits de disparition depuis plusieurs années au Mexique.