Suisse

Disparitions inexpliquées de pétitions contre la 5G

Plusieurs récoltes de signatures hébergées par le site Change.org ont été supprimées sans raison apparente. Leurs auteurs s’interrogent.

«Une partie du contenu de votre pétition enfreint le règlement. Par conséquent, nous l’avons supprimée.» Voilà l’information laconique reçue par Marvin Grimm de la part du site Change.org, qu’il avait utilisé l’an dernier pour récolter des signatures pour un moratoire de la 5G. Près de 70’000 personnes l’avaient soutenu, et la pétition était restée en ligne plus d’une année sans problème. Étonné, et après avoir lu le règlement sans y voir de contradiction avec son texte, le Glandois de 22 ans a demandé des éclaircissements, encore et encore. Il n’a jamais eu de réponse.