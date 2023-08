Egypte: Un disparu après une collision sur le canal de Suez

Un remorqueur du canal de Suez a coulé et un membre d’équipage a disparu après une collision avec un pétrolier battant pavillon Hongkongais, a indiqué dimanche l’Autorité du canal de Suez (SCA). Une équipe de sauvetage a localisé l’épave après l’accident de samedi et la voie navigable était en cours de dégagement. L’équipe a sauvé six des sept membres d’équipage du remorqueur coulé et une recherche était en cours pour le membre d’équipage manquant, selon la SCA. Le pétrolier de 230 mètres impliqué dans la collision, le transporteur de GPL Chinagas Legend se dirigeait de Singapour vers les États-Unis, avec 52’000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié.