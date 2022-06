Appenzell Rhodes-Intérieures : Disparu depuis mi-février, il est retrouvé mort

Parti pour un trekking sur l’Alpstein (AI), un Argentin de 28 ans n’avait plus donné signe de vie depuis le 13 février. Son corps a été découvert par un sauveteur de montagne.

Diverses opérations de recherche – menées par la police et le public – avaient été organisées et de gros moyens déployés: chiens de recherches, usage de caméras thermiques et localisations téléphoniques. Mais les recherches étaient restées vaines. Dans son communiqué de presse, la police cantonale d’Appenzell Rhodes-Intérieures explique que les autorités chargées de l’enquête pensent qu’il s’agit d’un tragique accident.