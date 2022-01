Etats-Unis – Disparu en août, son chien réapparaît sous 1,5 mètre de neige

États-Unis : Disparu en août, son chien réapparaît sous 1,5 mètre de neige

Un Américain qui n’espérait plus retrouver son fidèle compagnon a eu droit à un dénouement miraculeux, quatre mois après sa disparition.

Un petit miracle est survenu dans le froid des montagnes californiennes, le mois dernier. Le 16 décembre, un skieur était en train de faire du hors-piste près de Twin Peaks quand il est tombé sur un chien visiblement en détresse sous 1,5 mètre de neige. «Il était apparemment incapable de bouger, et il grognait quand des gens le regardaient», raconte sur Facebook l’association TLC 4 Furry Friends & Tahoe Paws. L’endroit étant difficile d’accès, les autorités locales ont appelé le groupe de secours animalier à la rescousse, selon KTVU .

Lors d’une opération de sauvetage laborieuse, les bons samaritains ont finalement pu accéder à l’animal, qui ne bougeait plus mais était bien vivant. «Les bénévoles étaient ravis lorsqu’il a ouvert les yeux et relevé la tête», explique l’association. Avec précaution, l’équipe de secouristes est lentement redescendue de la montagne, dans la nuit et le froid. Une fois arrivé en plaine, l’animal a été confié aux bons soins d’un vétérinaire. Grâce à une puce électronique, les autorités ont pu retrouver le propriétaire de l’animal, qui avait perdu sa trace en août.