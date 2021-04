France : Disparue de Bédarieux: son conjoint inculpé de meurtre aggravé

Le compagnon d’Aurélie Vaquier, dont le corps a été retrouvé mercredi dans le sud de la France, sous une dalle en béton, a été mis en examen et écroué vendredi.

Le corps d’Aurélie Vaquier a été retrouvé mercredi sous une dalle de béton du domicile conjugal à Bédarieux, dans l’Hérault. Son compagnon a été écroué vendredi et inculpé de meurtre aggravé.

Le compagnon d’une femme disparue depuis des semaines et retrouvée mercredi sous une dalle du domicile conjugal à Bédarieux (Hérault) a été mis en examen et écroué vendredi pour meurtre aggravé, car commis sur un conjoint, a indiqué le procureur de Béziers.

Les deux médecins légistes «n’ont pas pu déterminer avec exactitude les causes du décès», a souligné le procureur, parlant «d’hypothèses qu’il convient de conserver secrètes afin de préserver la suite des investigations».

Aucune lésion visible n’explique de manière évidente le décès, a-t-il poursuivi, et la mort pourrait remonter à la date du 28 janvier 2021 fournie par le compagnon comme étant celle du dernier signe de vie de la jeune femme brune au visage fin. Ce n’est que trois semaines plus tard, le 23 février, que celui-ci avait signalé officiellement la disparition.

Une expertise plus approfondie sur les organes et en matière toxicologique tentera de déterminer ultérieurement les causes de la mort.