Hawaï : Disparue depuis 2 mois, Isabella aurait été tuée par ses parents adoptifs

Un couple a été arrêté pour meurtre, mercredi à Honolulu. Il est soupçonné d’être impliqué dans la disparition de sa fille adoptive de 6 ans, introuvable depuis septembre.

Cela fait deux mois que la police d’Honolulu cherche désespérément la trace de la petite Isabella «Ariel» Kalua, 6 ans. Mercredi, l’enquête a connu une avancée considérable avec l’arrestation des parents adoptifs de la fillette, selon KITV 4 . Les autorités pensent en effet qu’Isaac et Lehua Kalua ont tué l’enfant à la mi-août, un mois avant de signaler sa disparition. Ils auraient menti lors de leurs premières déclarations faites aux enquêteurs, expliquant avoir vu leur fille pour la dernière fois le 12 septembre au moment du coucher.

Le couple avait signalé la disparition d’Isabella le 13 septembre, déclenchant ainsi d’intenses recherches dans la région. Des centaines de bénévoles avaient prêté main-forte aux autorités, en vain. Pendant deux mois, l’enquête s’est poursuivie à un rythme soutenu, entre visionnages d’images de vidéosurveillance, entretiens avec des témoins et commerçants du coin, et collecte d’éléments potentiellement liés à l’affaire. On ignore pour l’heure quelle est la nature de l’information ayant mené à l’arrestation du couple, la police tenant au secret de l’instruction.