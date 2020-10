Le mannequin de 26 ans avait disparu de New York il y a un an.

Elle vivait et travaillait à New York lorsqu’elle a disparu en 2019. Mardi 6 octobre, le mannequin Eloisa Pinto Fontes, originaire du nord-est du Brésil, a été retrouve dans la favela Morro do Cantagalo, à Rio de Janeiro, dans le sud-est du pays.