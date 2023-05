Berne/Valais: Trois alpinistes été retrouvés morts dimanche

Trois alpinistes néerlandais, deux hommes âgés de 40 et 32 ans et une femme de 30 ans, domiciliés dans le canton de Berne, sont décédés ce week-end en montagne. Selon la police bernoise, ils avaient été vus pour la dernière fois jeudi soir à la cabane Schmadri, à Stechelberg (commune de Lauterbrunnen). «Selon les éléments actuels, ils avaient l’intention d’escalader le Grosshorn le lendemain», écrit la police.

Mais le vendredi, ils n’ont plus donné signe de vie. C’est finalement le samedi après-midi que la police a été avertie. Une grosse opération de recherches a alors été lancée. Le Secours alpin suisse, des spécialistes de montagne, des agents de la police bernoise et des hélicoptères d’Air-Glaciers et de la Rega ont été mobilisés. «Dimanche matin, les trois personnes disparues ont finalement pu être localisées en-dessous du glacier du Jegi, commune de Blattern, dans le canton du Valais. Elles ont été dégagées sans vie», déplore la police.