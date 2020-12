Ces deux centres comprendront respectivement un maximum de 13 et de 6 lignes de vaccination. Une ligne de vaccination permet de réaliser un vaccin toutes les 5 minutes, c’est-à-dire 12 par heure, précise la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) dans un communiqué.

Les personnes concernées pourront s’inscrire en ligne. Les inscriptions seront ouvertes dès le 13 janvier selon les priorités définies. Les médecins et pharmaciens seront eux sollicités dès que les types et le nombre de vaccins disponibles le permettront.

Idéalement, plus de 70% de la population devrait être vaccinée pour stopper la pandémie. À Fribourg, cela représente plus de 220’000 personnes qui devraient être vaccinées d’ici l’été ou l’automne 2021. Soit plus de 440’000 doses de vaccins à administrer en un peu plus de 6 mois, deux doses étant nécessaires.