Coronavirus à Genève

Dispositif d’urgence mis en veille, «mais une veille attentive»

Activée pour le Covid, la structure en cas de catastrophe sera levée le 26 juin, mais son état-major restera en place. Face aux nouveaux foyers en Europe, le Canton se veut prêt à réagir vite.

«Une page se tourne, certes, mais ce n’est pas un retrait total du dispositif ORCA (Organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle). Le virus n’est pas encore derrière nous.» Le Conseiller d’Etat chargé de la santé, Mauro Poggia, a insisté sur les mots, à l’annonce ce mercredi de la mise en veille dès vendredi prochain de la structure d’urgence, active depuis le 13 mars pour cause de Covid-19. «Une mise en veille, ce n’est pas un retrait». Le président de l’Exécutif, Antonio Hodgers, a emboîté le pas à son collègue du gouvernement: «Cela reste une veille attentive».

Le déconfinement, la réduction importante et continue des cas ainsi que la levée de la majorité des mesures liées au coronavirus ont conduit Genève, comme la plupart des autres cantons avant lui, à assouplir son dispositif. Si les quelques 2000 policiers, civilistes, militaires et fonctionnaires mobilisés au sein d’ORCA pour appuyer les structures de santé ou les communes ne sont plus d’astreinte, son Etat-major restera en place. Et ce, en tous cas jusqu’à la fin de l’été. Notamment pour réagir rapidement face à un éventuel rebond de la maladie, alors que de nouveaux foyers sont récemment apparus en Italie, en France, en Allemagne ou encore au Portugal. «On n’est pas encore sorti de l’auberge», a rappelé le docteur Marc Niquille, chef de l'état-major de conduite. Des précautions spéciales resteront également en vigueur, comme par exemple une réserve de plus d’une soixantaine de lits aux HUG, pour des malades du virus.