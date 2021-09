États-Unis : Dispositif ultra-musclé pour les manifestants pro-Trump au Capitole

Une centaine de manifestants est venue réclamer la libération des émeutiers du 6 janvier devant le Capitole à Washington samedi.

«Droits bafoués»

Plus de 600 personnes ont été arrêtées pour leur participation à l’attaque et la majorité ont été inculpées, pour des chefs plus ou moins lourds. Plus de 50 ont plaidé coupable et d’autre part, six ont été condamnées par des tribunaux fédéraux. «Leurs droits sont bafoués», dénonce auprès de l’AFP David Thacker. «Leurs crimes ne justifient pas la manière dont ils sont traités», insiste l’homme de 63 ans, venu de l’État de Virginie voisin.