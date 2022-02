Irlande du Nord : Dispositions post-Brexit: le Premier ministre démissionne

Jeudi, l’unioniste Paul Givan, Premier ministre nord-irlandais, a renoncé à sa fonction pour manifester le mécontentement de son parti face aux mesures prises dans le cadre du Brexit.

Le Premier ministre nord-irlandais Paul Givan (unioniste) a annoncé jeudi sa démission en raison de la grogne de son camp contre les dispositions douanières post-Brexit , accusées de menacer la place de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Cette démission ouvre une nouvelle crise politique et une période d’incertitudes en Irlande du Nord, au moment où Londres et Bruxelles sont engagés dans d’intenses discussions sur le protocole nord-irlandais, qui a introduit ces contrôles controversés.

Dans la foulée, le ministre britannique chargé de l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, s’est dit «extrêmement déçu» et a exhorté le DUP à remettre en place «immédiatement» le Premier ministre nord-irlandais. «La priorité du gouvernement britannique est de voir un exécutif nord-irlandais qui fonctionne pour un avenir meilleur, plus prospère et partagé pour toute la population d’Irlande du Nord», a-t-il ajouté.