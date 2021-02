Malcolm (John David Washington) est ravi et passablement enivré: l’avant-première du film qu’il a réalisé a été un petit succès. Alors qu’il chante, danse et se sert un verre en rentrant, Marie (Zendaya) ne partage pas son enthousiasme. La cause? Malcolm a oublié de la citer dans son discours de remerciements. Tel est le point de départ de «Malcolm & Marie», réalisé par le créateur de la série «Euphoria» Sam Levinson.