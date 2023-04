Trail: Disqualifiée pour avoir pris la voiture pendant son ultratrail

Ce qu’il s’est passé? L’ancienne recordwoman du nombre de kilomètres parcourus en 48 heures (410 km) sillonnait le parcours éminemment plat du Manchester to Liverpool Ultra (81 km, 250m de dénivelé). Visiblement arrivée la veille seulement en Angleterre, après un long vol depuis l’Australie, qui plus est blessée et malade, Joasia Zakrzewski a accepté de recourir à une aide extérieure. Et pas n’importe quelle aide: un coup de pouce d’une voiture.