Haim

Disque né dans une période tourmentée

La formation pop Haim cartonne avec son 3e album, écrit alors que les trois soeurs avaient le moral au plus bas.

Tout comme en Suisse, Haim figure dans les 20 premières places des charts dans de nombreux pays avec «Women In Music Pt.III». Les critiques considèrent que ce 3e disque du trio californien est le meilleur qu’il ait jamais sorti. Un avis que partage Danielle, chanteuse, dans «The Independent»: «C’est mon album préféré, le plus amusant et le plus spontané que nous ayons enregistré. C’est assez étrange puisque nous avons écrit beaucoup de titres lors d’une période sombre.»