Naza : Disque porté par un tube et un buzz

Grâce aux succès d’une collaboration et d’une promotion inventive, l’album «Gros bébé» du rappeur Naza fait un tabac.

Le cinquième disque de Naza pointe dans les meilleures ventes d’albums hip-hop, tant en Suisse qu’en France. Il faut dire que, sur «Gros bébé», on retrouve le Français entouré de très beau monde. Sur les 16 morceaux de la galette, cinq ont été enregistrés avec des pointures du hip-hop francophone: Heuss l’Enfoiré, SCH, RK, KeBlack ou encore Niska, avec qui il a réalisé «Joli bébé». Le succès de ce morceau (plus de 42 millions de vues sur YouTube et certifié single d’or) est à n’en pas douter une des raisons principales du carton de «Gros bébé». Mais ce n’est pas la seule.

Le disque profite aussi du buzz du petit jeu vidéo «Objectif gros bébé», très drôle et terriblement addictif, que l’artiste propose sur son site web. Dans ce jeu d’adresse, il faut piloter la montgolfière présente sur la pochette de «Gros bébé» entre les obstacles et récolter un maximum de nourriture. Le tout est accompagné par la musique et les commentaires pleins d’humour de Naza, toujours le premier à se moquer de ce surpoids qui l’accompagne depuis 27 ans. «Quand je suis né, je faisais déjà six kilos», rappelle-t-il.