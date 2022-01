Jeux olympiques : Dissidents chinois bannis de «WeChat» à l’approche des JO

Pékin a décidé de priver de la célèbre application certains protestataires, les condamnant ainsi à une sorte de «mort sociale».

Dans un pays hyperconnecté, être exclu de «WeChat» équivaut à une sorte de mort sociale: le banni se retrouve interdit de messagerie et de paiements et ne peut plus télécharger le pass sanitaire qui donne accès à nombre de commerces et de transports publics.