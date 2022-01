Hip-hop : Dissipé sort un titre à la gloire de Neuchâtel Xamax

Le rappeur neuchâtelois a dévoilé le titre et le clip de «NXFC», le 28 janvier 2022, jour de la reprise de la saison de Challenge League.

Le rappeur Dissipé adore le foot, surtout lorsque c’est Neuchâtel Xamax qui est sur le terrain. Son équipe, cela fait une trentaine d’années qu’il la suit. Lorsque son «club de cœur» a voulu rajeunir son image, c’était alors une évidence que Wahram Stocco, de son vrai nom, essaie d’apporter sa pierre à l’édifice. Ce qu’il a fait avec le single «NXFC», dévoilé juste avant le match Aarau-Xamax, qui s’est joué vendredi 28 janvier 2022 et qui s’est terminé par un match nul. En parlant de sa démarche à «RTN», Dissipé a expliqué qu’il avait réalisé ce morceau «simplement par passion et par amour du club». Qu’après toutes ces années à vibrer avec les Rouge et Noir, il avait «envie de leur rendre la pareille».