France : Dissolution d’un groupe d’ultradroite impliqué dans des violences

Les Zouaves Paris, groupuscule d’ultradroite impliqué dans des violences, notamment celles ayant eu lieu au premier meeting électoral d’Éric Zemmour, ont été dissous, mercredi, par le conseil des ministres.

En France, un groupuscule d’ultradroite, soupçonné d’être impliqué dans des violences, notamment lors d’un meeting du candidat d’extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour, a été dissous mercredi, sur décision du conseil des ministres. Sur Twitter, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a accusé ce groupuscule, les Zouaves Paris (ZVP) , d’appeler «à la haine et à la violence».

Le décret de dissolution reproche à ce groupe informel, apparu en 2017 et rassemblant une vingtaine de membres, d’être «à l’origine de nombreux et récurrents agissements violents», de «propager un discours ouvertement raciste» et de diffuser «régulièrement des images reprenant les symboles de l’idéologie nazie».