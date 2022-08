Voisinage: Distants mais fiables: la drôle de relation des Suisses avec leurs voisins

Les relations de voisinage en Suisse peuvent parfois être particulières. Une étude mandatée par le Pour-cent culturel Migros a révélé mardi, qu’une majorité de personnes n’ont en réalité aucun problème avec leur voisinage, malgré une certaine distance, voulue ou non. En effet, les trois quarts des personnes sondées ont déclaré se sentir en sécurité dans leur voisinage, et 90% ont dit leur faire confiance.

Selon cette étude, il existe quatre types de voisinage différents. Sans surprise, près de la moitié des gens sont distants avec leur voisinage mais se montrent conciliants et peuvent leur rendre service de temps à autres. Un deuxième groupe assez fréquent (30%) attache de l’importance à un voisinage mixte et diversifié et recherche des échanges respectueux. 14% des personnes sondées tissent des liens plus étroits et apprécient un sentiment de communauté alors que 10% d’entre-elles choisissent volontairement des quartiers où les relations entre voisins et voisines partagent des valeurs communes de ce qu’est un bon voisinage.