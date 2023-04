Argovie: Distrait par son GPS, il termine sa course contre un arbre

Un accident s’est produit le samedi peu avant 18 heures à Berikon (AG). Le conducteur d’une voiture, âgé de 37 ans, n’a pas vu que la voiture qui le précédait freinait. Ce Slovaque était à ce moment-là distrait par son appareil de navigation et n’a pas pu réagir correctement. Pour éviter la collision, il a fait un écart vers la droite et a alors percuté un arbre. Le trentenaire et sa passagère n’ont pas été blessés. La voiture par contre est bonne pour la casse.