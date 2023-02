Argovie : Elle sort de route et traverse les voies à cause… d’un hamburger

La voiture a quitté la chaussée, traversé les voies du train et a terminé sa course de l’autre côté.

Un accident s’est produit le dimanche en début d’après-midi entre Lenzbourg et Seon. Une conductrice âgée de 29 ans a été distraite par un hamburger tombé des mains de son enfant qui se trouvait du côté passager. Elle a alors dévié de la route sur la droite et a traversé la voie ferrée du Seetalbahn située juste à côté. La voiture s’est ensuite immobilisée en lisière de forêt. Par chance, plus de peur que de mal puisque personne n’a été blessé et que le trafic ferroviaire n’a pas été perturbé.