Vaud : Distributeur automatique local, sain et durable

Destinée aux entreprises et aux écoles, la nouvelle machine de la marque VAUD+ est prête à voir le jour.

Les distributeurs ont la cote auprès des étudiants et nombre de travailleurs. Mais les produits qu’ils contiennent, souvent trop gras ou trop sucrés, ne sont pas forcément très bons pour la santé. Une option vaudoise s’apprête toutefois à débarquer sur le marché: VAUD+. «Le concept s’articule autour de trois axes: le local, le sain et le durable», explique la cheffe de projet, Elvire Mathieu.

Le label VAUD+ certifie premièrement que 80% des matières premières des produits proviennent du canton de Vaud. De plus, leur valeur nutritionnelle sera mesurée et affichée sur la machine. «Nous souhaitons qu’à terme les consommateurs puissent être guidés vers des produits sains grâce à ces Nutriscores», indique Bruno Rossignol, de l’EPFL, partenaire du projet. Et, pour l’aspect durable, VAUD+ a travaillé sur plusieurs points: une logistique écologique, des produits locaux à faible impact, l’implication d’institutions sociales parmi les fournisseurs, une politique économique équitable, ainsi que les déchets et les emballages.