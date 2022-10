France : Distribution de carburant toujours perturbée par une grève

La plupart des raffineries françaises étaient toujours en grève jeudi, un mouvement qui affecte fortement la distribution de carburant à travers le pays et pousse le gouvernement à décréter des réquisitions de grévistes.

Les pénuries de carburant touchaient jeudi de nombreuses régions de France, mettant les nerfs des automobilistes à vif. Selon le ministère français de la Transition énergétique, 30% des stations-services étaient bloquées au niveau national jeudi, plus encore dans le nord du pays. La plupart des raffineries françaises étaient en effet toujours en grève. Jeudi, néanmoins, les grévistes de la raffinerie de l’américain Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer, dans le sud-est de la France, ont décidé de lever le mouvement, ont annoncé à l’AFP la CGT et la direction du groupe, quelques jours après un accord entre la direction et deux syndicats majoritaires.