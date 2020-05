OuVevey

Distribution de nourriture: «Partage Riviera» ne chôme pas

Depuis la pandémie, plus de 200 personnes viennent chercher une aide alimentaire à chacune des deux distributions hebdomadaires de l’association.

A Vevey (VD), l'Association «Partage Riviera» apporte une aide alimentaire aux personnes et aux familles dans le besoin sur la Riviera, en partageant les surplus de nourriture périssable des grandes surfaces et en luttant contre le gaspillage. En cette période de coronavirus, elle ne chôme pas.

«Il s'agit de gens qui se retrouvent sans emploi ou qui étaient déjà à la limite et ne gagnent désormais plus assez d'argent car en chômage partiel. On trouve de tout. Des personnes immigrées ou requérantes d'asile mais aussi beaucoup de Suisses qui viennent déjà depuis 20 ou 30 ans, qui ont toujours vécu avec de petits moyens et se retrouvent complètement démunis à cause de la crise», explique M. Botalla.