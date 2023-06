Vevey (VD): Distribution de places pour remplir un festival Vibiscum un peu trop grand

Prévu pour 18’000 personnes, le festival évoquait au départ un seuil de rentabilité de 12’000 spectateurs par soir. Mais coûts et recettes ont évolué et en début de semaine, celui-ci se réjouissait d’avoir passé le seuil de 10’000 festivaliers pour jeudi et samedi. Toutefois, la soirée afro-pop et rock de vendredi restait à la peine. De nombreuses places ont été distribuées ou bradées par divers canaux ces derniers jours, laissant penser que Vibiscum cherchait à remplir le terrain.