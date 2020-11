Asap Rocky : Distribution de repas dans un refuge pour SDF où il a vécu

Asap Rocky a donné de son temps pour aider des bénévoles dans un centre pour sans-abri qu’il a fréquenté avec sa mère au début des années 2000.

Le rappeur new-yorkais n’a pas oublié d’où il vient et sait se montrer reconnaissant envers ceux qui l’ont aidé à une époque difficile de sa vie. Selon TMZ , photos à l’appui, Asap Rocky a passé la soirée du mercredi 25 novembre 2020 au Regent Family Residence, un refuge pour sans-abri de New York. Il y a distribué 120 repas, qu’il avait précédemment achetés dans son restaurant favori du quartier de Harlem, à 83 familles et 111 enfants.

Le site américain rappelle que ce n’est pas un hasard si l’artiste de 32 ans a choisi ce centre pour SDF en particulier. «Cet acte altruiste pour ce refuge a, sans aucun doute, fait vibrer sa corde sensible. Asap et sa mère, Renee Black, ont fréquenté ce lieu au début des années 2000 et ont bénéficié de ses services. Il les a abrités temporairement quand ils en avaient le plus besoin. Aujourd’hui, il a voulu donner en retour», a encore détaillé TMZ.