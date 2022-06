Canicule en France : Distribution de sorbets faits maison aux gorilles

Les soigneurs du parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine s’organisent comme ils peuvent pour rafraîchir les primates en cette période caniculaire.

«J’ai écrasé des mûres, du cassis, un peu de pastèque, de la pêche et des fraises aussi. J’ai ajouté de l’eau pour faire un sirop, on met le tout dans des barquettes au congélateur. On leur distribue ensuite», explique l’un des soigneurs, Sébastien Lagrange, spécialiste des grands singes, à francetvinfo.fr. Et d’ajouter: «Ça les rafraîchit un peu, ils peuvent boire. La distribution se fait l’après-midi, ça les motive à se déplacer, à chercher.»