Genève

Des courses pour ceux qui ne peuvent plus se les payer

Une distribution de produits alimentaires et d’hygiène était organisée pour les plus démunis, samedi au bout du lac. Près de 1400 sacs ont été distribués.

Elan de générosité en pleine crise du Covid-19. Ce samedi, les plus précaires ont pu recevoir un sac d’aliments et autres produits de première nécessité, provenant des dons des Genevois. Plus de 2500 personnes se sont présentées. Cette opération de distribution s’est tenue de 10h à 15h, à la patinoire des Vernets. Elle était organisée par l’association La Caravane de Solidarité, en collaboration avec plusieurs organismes et institutions (Ville de Genève, La Comédie, pompiers, Centre social protestant (CSP), Colis du Coeur, Fondation Partage, Médecins sans frontières, HUG, Groupe Sida Genève, BioApply).