Violences conjugales : Dita Istrefi défigurée par son ex

La starlette de téléréalité a été agressée par son ancien compagnon. Anéantie, elle va devoir se faire opérer pour retrouver son visage.

En plus, la starlette de téléréalité va devoir se faire hospitaliser à cause de cette agression. «Je vais me faire opérer mercredi (ndlr: 28 juillet 2021), j’ai super peur. Je ne me suis jamais fait opérer de ma vie, je vais devoir faire une chirurgie reconstructrice du visage parce que j’ai un os de cassé. C’est juste horrible, je vous jure, je ne souhaite ça à personne. Je me réveille, j’ai une douleur de fou. Ça fait tellement mal, comment on peut faire ça à une femme?» On ignore si Dita portera plainte contre son agresseur. Choqués et révoltés par ce qui lui est arrivé, ses fans ont été nombreux à lui envoyer des messages de soutien.