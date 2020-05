Journée mondiale contre le bruit

Dites-nous quel est le bruit qui vous agace le plus

La journée mondiale contre le bruit se focalise sur les nuisances provoquées par le trafic routier. Mais vous, quelle est la source de chahut que vous supportez le moins?

C'est bien connu: l'enfer, c'est les autres. Mais le démon peut prendre des formes multiples, des plus évidentes aux plus pernicieuses. A l'occasion de la Journée mondiale contre le bruit, plusieurs associations ont choisi leur cible et veulent attirer l'attention sur le raffut du trafic routier qui perturbe notre sommeil et qui a des répercussions plus graves sur notre santé que ce que l'on imagine.