Votations fédérales du 28 novembre – Divergences pour endiguer la pénurie en soins infirmiers

«Avec la situation actuelle, il est presque impossible de maintenir la qualité de soins requise», déplore l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). On les a applaudi de nos balcons dans les moments les plus critiques de la pandémie. A près l a cris e du Covid-19, les soignants devront faire face a u vieillissement de la population.

Pour maintenir la qualité de notre système de santé et faire face à la pénurie de personnel dans ce secteur , l’initiative «Pour des soins infirmiers forts» demande à ce que la Confédération crée des conditions de travail incitant les soignants à rester dans le métier, et qu’elle réglemente les salaires, notamment pour éviter les grandes disparités entre cantons et établissements. Le texte est soutenu par les organisations de médecins, de patients, les grands syndicats, ainsi que par les partis de gauche.

Salaire d’une infirmière Selon la Convention collective de travail (CTT) du secteur sanitaire parapublic vaudois, en première année, le salaire de base pour une infirmière est de 5298 francs brut par mois, et s’élève à 7400 francs en fin de carrière.

Pénurie record de personnel

Selon les chiffres révélés le mois dernier par la «SonntagsZeitung», 5761 emplois d’infirmiers sont à repourvoir. Un record absolu en terme de pénurie de personnel. L’an dernier, à la même période, ils étaient 4716 et 3626 début 2019. D’après l’entreprise x28, qui a analysé ces données, la situation est due à une surcharge de travail, à l’épuisement et à la frustration du personnel soignant depuis la pandémie. Le risque d’erreurs s’accroit également.

Selon le dernier rapport national sur les soins, 185’600 personnes occupent actuellement des postes d'infirmiers dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des maisons de repos et les soins à domicile Spitex. Mais dès 2029, il faudra 222’100 infirmiers pour répondre à la demande, soit près de 40’000 de plus. Et il en faudra autant pour remplacer les préretraités et les retraités. Bien que les cantons forment deux fois plus d'infirmiers qu'il y a dix ans, ceux-ci sont encore trop peu nombreux.

Combattue par contre-projet

Trois ans et demi après le dépôt de l’initiative, un contre-projet indirect a été finalisé par les Chambres en juin dernier. S’il contient l’offensive en matière de formation et la possibilité de remboursement de certaines prestations de soins par les assurances maladie sans ordonnance du médecin, le texte ne fournit en revanche pas mesures visant à augmenter la dotation en personnel auprès des patients et à améliorer les conditions de travail.

Les associations de prestataires, CURAVIVA Suisse, Aide et soins à domicile Suisse, H+ Les hôpitaux de Suisse, ASPS et Senesuisse estiment qu’il faut donner la préférence au contre-projet, notamment parce que sa mise en œuvre serait immédiate et le but, répondre à la pénurie de personnel qualifié, serait plus vite atteint. S i l’initiative est rejetée et qu’aucun référendum n’aboutit , la Confédération devra ainsi mettre à disposition près d’un milliard de francs pour 8 ans, ce qui entraînera une augmentation du nombre de diplômes de 2700 à 4300 par an.

Infirmiers plus autonomes D epuis début 2020, les infirmiers sont plus autonome s. Après une ordonnance médicale initiale, ces derniers peuvent évaluer eux-mêmes le besoin de soins et fournir les soins de base ou certaines consultations, sans autorisation supplémentaire du médecin.