Jeux vidéo : Divers chemins mènent à la domination de l’humanité

«Humankind» redonne un coup de jeune au genre 4X en recourant à quelques idées novatrices autant que bienvenues.

Bien que le but reste le même, à savoir dominer les autres civilisations sur le long terme, les moyens d’y parvenir reposent sur l’Influence, système qui permet notamment de rallier des communautés autonomes après avoir rempli des objectifs, et le métissage culturel, un concept audacieux offrant la possibilité de changer de civilisation à chaque nouvelle ère. Histoire d’acquérir des capacités ou des bonus exclusifs à chaque culture et qui soient plus en accord avec ses propres desseins.