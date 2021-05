Cinéma : Diversité: les Golden Globes votent une série de réformes

L’Association de la presse étrangère d’Hollywood va augmenter son effectif de 50% dans les 18 prochains mois, avec notamment le recrutement de journalistes noirs, et va réformer le système opaque et restrictif régissant les admissions.

«Détermination au changement»

«Le vote très majoritaire pour réformer l’Association réaffirme aujourd’hui notre détermination au changement», a déclaré dans un communiqué le président de la HFPA, Ali Sar. «Parce que nous comprenons l’urgence et l’enjeu de la transparence, nous mettrons continuellement à jour nos membres au fur et à mesure que nous progresserons pour rendre notre organisation plus inclusive et plus diverse», écrit-il. «Nous comprenons que le travail difficile commence maintenant. Nous restons déterminés à devenir une meilleure organisation et un exemple de diversité, de transparence et de responsabilité», affirme Ali Sar.