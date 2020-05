Plusieurs entreprises forcées de renoncer au dividende

L'espace commentaires a été déactivé

DIVIDENDE = REMUNERATION DU CAPITAL. Pour faire une entreprise, il faut évidemment des collaborateurs qui travaillent et sont rémunérés par un salaire. Mais il faut aussi du capital investi, qui doit être rémunéré. C'est un risque. Pas de capital, pas d'entreprises. Et nous sommes tous des investisseurs, par nos caisses de pension. Pas de dividendes, pas de retraites. Compris?

Luigi 29.04.2020 à 10:07

Ben perso les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Ils prennent des risques malheureusement certaines fois le marché tourne mal et on doit mettre la main à la poche. Sinon c'est trop facile, tant que je gagne alors c'est bon, dès que je perds je demande à l'état de m'aider. On privatise les bénéfices et met les pertes en public. Je ne suis pas d'accord.