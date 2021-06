Parlement - Divorce dans le milieu agricole: ex-conjoint mieux indemnisé

Du côté du Conseil fédéral, le président de la Confédération Guy Parmelin a déclaré partager les préoccupations de la motion. Il s’est dit conscient que «dans l’agriculture, le divorce peut entraîner des difficultés financières, en particulier pour les conjoints non propriétaires et les partenaires enregistrés des agricultrices et agriculteurs». Mais il a estimé que les propositions concrètes de la motion étaient difficiles à appliquer. «Le versement effectif d’un salaire en espèces peut en effet difficilement être vérifié», a-t-il souligné. La politique agricole PA22+ voulait améliorer la condition des conjoints. Or, le Parlement a suspendu le projet du Conseil fédéral, a-t-il regretté.