États-Unis

Divorce surprise pour Kelly Clarkson

Après six ans de mariage, la chanteuse et Brandon Blackstock se séparent. Personne ne l’avait vu venir.

Kelly Clarkson ne sera bientôt plus une femme mariée. The Blast a appris que l’Américaine de 38 ans avait demandé le divorce le 4 juin 2020, citant des différends irréconciliables entre Brandon Blackstock et elle. La chanteuse et son manager s’étaient unis en octobre 2013 et ont eu deux enfants: River Rose, 5 ans, et Remington Alexander, 4 ans.