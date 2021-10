Suisse – Divorcer sans aller bosser, de plus en plus compliqué

Des mutations pour coller à la société

La loi et la jurisprudence ont subi récemment divers toilettages pour coller aux évolutions sociales. On peut noter la contribution d’entretien due à la mère pour les papas séparés, et plus seulement pour les pères divorcés - consacrant le fait que le mariage n’est plus qu’un modèle parmi d’autres. Et le fait que le parent qui a la garde (souvent la mère) est censé travailler (à 50%) dès la scolarisation de l’enfant, soit dès ses 4 ans, contre 10 ans avant. «Le TF va vers une autonomie après le divorce, un principe qui était déjà prévu par la loi», observe Me Nuzzo.