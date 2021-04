Terrorisme : Dix ans après la mort de Ben Laden, une direction d’Al-Qaïda affaiblie

Sans successeur à la mesure d’Oussama ben Laden, Al-Qaïda a largement perdu de sa superbe dix ans après les attentats du 11 septembre.

«Al-Qaïda est devenue de plus en plus décentralisée, l’autorité reposant principalement dans les mains des responsables de ses filiales», estiment certains spécialistes des groupes djihadistes. (Photo Aamir QURESHI / AFP)

Gestionnaire sans charisme, théoricien rébarbatif, l’Égyptien Ayman al-Zawahiri qui lui a succédé est terré depuis des années, possiblement autour de la frontière afghano-pakistanaise. Et l’organisation a, avec lui, perdu de sa superbe. «Al-Qaïda centrale est l’ombre de ce qu’elle a été», tranche pour l’AFP Barak Mendelsohn, professeur à l’université Haverford de Pensylvannie. «Le plus grand succès de Zawahiri est d’avoir maintenu Al-Qaïda vivante».

Le disciple de Ben Laden, âgé de 69 ans, a dû pour se faire multiplier les «franchises» et les allégeances de circonstances, de la péninsule Arabique au Maghreb, de la Somalie à l’Afghanistan, en Syrie et en Irak. Et accepter que celles-ci s’émancipent, jusqu’à réduire la direction d’Al-Qaïda au rang de «conseil consultatif» selon Barak Mendelsohn.