Commémoration : Dix ans après la mort de Kadhafi, la Libye toujours instable

Une décennie après la chute du «Guide» libyen, des désaccords entre camps rivaux pourraient saborder l’élection présidentielle de décembre.

Il y a dix ans, le «Guide» Kadhafi était traqué jusque dans son fief de Syrte (nord), lynché par des combattants avant d’être exécuté le même jour et son corps exposé dans un marché.

Mais loin de répondre aux aspirations des manifestants, l’intervention plonge le pays d’Afrique du Nord dans une spirale de violences et divisions internes, alimentées par les ingérences étrangères.

«La situation s’est nettement améliorée. Le cessez-le-feu convenu en octobre 2020 est toujours en vigueur et le gouvernement d’unité nationale (GNU) s’accroche en tant que seul gouvernement libyen», décrypte pour l’AFP le chercheur Hamish Kinnear, de l’institut Verisk Maplecroft.

«Mais la stabilité politique est de plus en plus précaire. Les six prochains mois nous diront si la période de calme ayant suivi le cessez-le-feu n’était qu’une opportunité pour les factions armées de panser leurs plaies, ou s’il s’agit de réels progrès vers une solution politique», poursuit-il.