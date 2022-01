Norvège : Plus de dix ans après le carnage d’Utøya, Anders Breivik fait son show

En vue d’une éventuelle libération anticipée, Anders Behring Breivik a comparu devant des juges, mardi. Sa demande n’a aucune chance d’aboutir, mais les familles de ses 77 victimes sont choquées par sa «prestation».

via REUTERS

Anders Behring Breivik a semblé susciter désarroi et incompréhension chez les juges.

Devant trois magistrats siégeant, pour des raisons de sécurité, dans le gymnase de la prison de Skien, où il est incarcéré, l’extrémiste de 42 ans a une nouvelle fois dit se démarquer de la violence et assuré qu’il ne pouvait être tenu pour responsable de ses attaques, invoquant un «lavage de cerveau» par sa mouvance.

Du national-socialisme de façon pacifique

D’emblée, le tueur a conforté les craintes mardi: crâne rasé et bouc soigné, il est entré dans le prétoire avec un écriteau «Cessez votre génocide contre nos nations blanches» en anglais sur sa mallette et son costume sombre, et fait un salut nazi à l’arrivée des trois juges. Lors d’une longue intervention, il a ensuite affirmé n’avoir été qu’un simple «fantassin» du mouvement néonazi Blood&Honour, à qui il a imputé la responsabilité des attaques, n’endossant, lui, que celle de s’être laissé radicaliser.